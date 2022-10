Intel e Samsung al lavoro insieme per creare lo schermo espandibile

Leggi su computermagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022)uniscono le proprie forze e la propria specializzazione nella produzione di materiali tech per dare vita a qualcosa di fantascientifico. Ecco loche verrà montato con tutta probabilità su un computer.danno vita al loro display allungabile – 28922 www.computermagazine.itIl mercato dei foldable e degli schermi estendibili non conosce crisi, anzi, sono sempre di più le aziende che puntano a questa nuova fetta di business. Dai foldable dial ritorno del Motorola RAZR, passando per le novità in casa OPPO. Ma se c’è una fetta di mercato che, ancora oggi, non è stata toccata – non in larga parte almeno – dai cosiddetti foldable, è quella dei computer. A risolvere la falla ci han pensato ...