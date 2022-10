Infortunio Dybala | si fa male dopo il gol su rigore contro il Lecce | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma esono in campo per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A, i primi 45 minuti hanno regalato tante emozioni. La squadra di Mourinho è reduce dalla sconfitta in Europa Leagueil Betis, la compagine di Baroni dal pareggio nello ssalvezzala Cremonese. La Roma passa subito in vantaggio con il colpo di testa di Smalling su assist di Pellegrini. Ilrimane in 10 per l’espulsione di Hjulmand, gli ospiti trovano il pareggio con Strefezza. Nel secondo tempo partenza fortissima della squadra di Mourinho. Abraham si procura unsupera Falcone ma non esulta: la Joya ha sentito ‘tirare’ alla coscia ed è stato costretto al cambio. Preoccupazione in vista degli accertamenti. AS ROMA 2-1? ...