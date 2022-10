Infortuni | presidente Anmil | ' sicurezza su lavoro torni a essere priorità per Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "Oggi vogliamo rivolgerci al Parlamento che sta per insediarsi e al governo che sta nascendo: ladei nostri lavoratori deve tornare adunaper il nostro, dobbiamo fermare a tutti i costi la strage che si sta consumando sotto i nostri occhi. Questa nuova legislatura ci dà la possibilità di iniziare un nuovo capitolo, forse nel momento in cui ce n'è più bisogno, ma abbiamo il dovere di agire subito". Lo afferma il, Zoello Forni in occasione della 72esima Giornata nazionale per le Vittime degli incidenti sul. "La relazione annuale Inail del 2021 ha evidenziato che, al netto dei contagi da Covid-19 di origine professionale, glidenunciati sono aumentati nel 2021 ...