Incidenti sul lavoro | quasi tre morti al giorno | in otto mesi | 677 vittime Il monito Conte alla nuova legislatura | serve un grande patto tra politica e parti sociali

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono 677 ledeglisulnei primidel 2022. Il dato è stato commentato dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, che ha rivolto un chiaro avvertimento a Giorgia Meloni.sultreal: in, 677Nei primidel 2022, in Italia, sono stati registrati 677mortali sulcon una media di circa 3al. Il dato, confrontato con lo stesso periodo del 2021 in cui i decessi sono stati 772, registra un calo del 12,3% nel 2022. Le stime ...

Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commenta i dati diffusi in occasione della nazionale per le vittime deglilavoro: sono 677 glimortalilavoro ...Messaggio del Capo dello Stato in occasione della Giornata nazionale per le vittime deglilavoro: "Numeri allarmanti e drammatici malgrado i provvedimenti adottati per la prevenzione". "I numeri delle vittime deglilavoro, nonostante i numerosi provvedimenti ...Brutto incidente questa mattina a Moncalieri. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e si è cappottato. L'incidente è avvenuto sulla sopraelevata di Moncalieri in direzion ...Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "Morti sul lavoro: non più incidenti ma omicidi. Quasi 700 morti sul lavoro in 8 mesi sono cifre da guerra civile. Lo abbiamo ribadito dappertutto: spesso non ...