Incidente stradale all’uscita di Novara | morte due donne | arrestato un uomo alla guida senza patente

Due donne hanno perso la vita questa notte in unavvenuto alla periferia di Novara. L'auto su cui viaggiavano in direzione Milano, un Fiat Panda, con altre due persone a bordo, è stata violentemente tamponata da un Mercedes che ...Un 22enne è morto questa notte a Lucca in unavvenuto intorno alle 3 in via Carlo del Prete. Per cause in corso di accertamento l'auto si cui viaggiava è sbandata finendo contro un albero lungo le mura di Lucca. Sul posto sono ... Grave incidente stradale sulla A4, un furgone contro un camion: 6 morti, autostrada chiusa Facevano parte di un coro di Nerviano ed erano andate a cantare a Novara le due donne che hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte di oggi a Novara in via Milano in ...Un uomo di 52 anni, Alfio Presti, è morto giovedì notte in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale autonomo verificatosi lungo via Delle Ginestre, Pedara. L’uomo, alla guida di una “Ben ...