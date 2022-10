In Italia l’età media per diventare mamma è 33 anni | crescono i cesarei

(Di domenica 9 ottobre 2022) Trovare una stabilità lavorativa inè diventato ormai da qualche anno sempre più difficile e questo influisce anche sulin cui si decide di avere un figlio. Questo è quanto emerge dal report annuale sul Certificato di Assistenza al Parto (Cedap) relativo al 2021 e 364 punti nascita in tuttapubblicato dal Ministero della Salute. Insi diventaper la prima volta a 33, nella maggior parte dei casi alla presenza dei papà: il 95,4% decide infatti di assistere al parto. Ancora troppo spesso si ricorre al cesareo, anche se questa pratica sembra registrare un rallentamento rispetto al passato. In 2,9 gravidanze ogni 100, le donne hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita. L’88% delle donne che si appresta a...

Il Fatto Quotidiano

'ETSC sottolinea, inoltre, che 16 Paesi europei (tra i quali) consentono ai bambini di guidare un motorino a 14 o 15 anni, nonostante un'minima raccomandata dall'UE di 16 anni. A 14 ...media dei 4.085 nuovi positivi è di 49 anni circa (7% ha ...'andamento per provincia Con gli ultimi casi salgono a 388.392 i ... La Toscana si trova al 10° posto income numerosità di ... Immigrati in Italia, le entrate per lo Stato superano le uscite. E contro il calo degli italiani in età da…