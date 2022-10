Il tweet rimosso di Casillas | «Spero che mi rispetterete | sono gay» Coming out o scherzo di cattivo gusto?

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) In pochi potevano aspettarsi quel, forse solo Carles Puyol con cui ha condiviso la vittoria del Mondiale in Sudafrica nel 2010 e degli Europei di Austria-Svizzera nel 2008 e con il quale ormai ha stretto una solida amicizia. Amicizia che potrebbe trasformarsi in complicità. Quel tipo di complicità che, a volte, ti porta a esagerare e a toccare temi delicati senza la giusta sensibilità. «che migay». Iker, considerato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, ha affidato a quel breve messaggio una rivelazione che per molti segna una svolta, spesso non priva di fatica e dolore, nella propria vita. L’omosessualità nel calcio è vista da sempre come un tabù, tanto che quando qualcuno decide di farout la notizia fa in breve tempo il giro ...