Il Sindaco Manzoni risponde subito all’appello del papà del poliziotto

... dove la capienza consentirà a tutti i Puteolani e gli appassionati di assistere gratuitamente alle evoluzioni delle pattuglie' - ha spiegato ilGigi. A partire dalle ore 16:30 sarà ...Il giorno dopo il suo annuncio di 'disponibilità alla candidatura adi Brescia' per il centro sinistra, Federico, ospite del nostro giornale on line, spiega i contorni della sua decisione. Il primo messaggio agli alleati: 'Pd perno di un'alleanza, non ...Federico Manzoni a tutto campo nell'intervista a Paolo Bollani per il nostro quotidiano on line. Il messaggio agli alleati e a chi lo ritiene "troppo cattolico" ...Federico Manzoni a tutto campo nell'intervista a Paolo Bollani per il nostro quotidiano on line. Il messaggio agli alleati e a chi lo ritiene "troppo cattolico" ...