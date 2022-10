Il segreto | ricordi Jonás Sergio Berami? Oggi è un’altra persona

Leggi su formatonews

(Di domenica 9 ottobre 2022) Impossibile dimenticarsi di, il giovane oltre a recitare ne Ilè stato anche uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Ma avete visto com’è diventato? Da non credere, è totalmente diverso. Andiamo a scoprire la sua trasformazione.è diventato noto al pubblico grazie alla soap Ilinterpretando il ruolo di Juan Castaneda. La fiction è stata trasmessa dal 2011 fino al 2020 tutti i giorni su Canale 5, conquistando il cuore dei telespettatori. Ma non solo, negli anni il giovane ha preso parte anche a diversi programmi tv come Uomini e Donne e L’Isola Dei Famosi. Ora in molti si domandano che fine abbia fatto e soprattutto cosa fanella vita? ...