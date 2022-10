Il post a sorpresa sui social del calciatore Iker Casillas | Sono gay

La Nuova Sardegna

Le ispezioni degli osservatori elettorali sono a, e spesso capita che i presidenti di seggio non sappiano bene come comportarsi oppure non conoscano nemmeno l'esistenza della figura dell'...Il parroco del Parco Verde di Caivano, in unspiega: 'Il mio telefono squilla. Numero ... "È stata veramente unaanche perché non si è fatto preannunciare da nessuno". Livorno, la speciale sorpresa del Goldoni a Fiorella Mannoia. E la cantautrice si emoziona Twitter introduce una nuova funzione. Adesso gli utenti potranno condividere foto, video e GIF in un unico post.Grande sorpresa per don Maurizio Patriciello che riceve la telefonata di Papa Francesco. A diffondere la notizia è lo stesso prete anti-camorra. Il parroco del Parco Verde di Caivano, in un post spieg ...