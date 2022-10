Il Papa contro l’Europa dei muri | “L’esclusione dei migranti è schifosa! E’ criminale!”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022) Città del Vaticano – “deiE’ criminale”. Da piazza San Pietro, dove è in corso la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti (leggi qui),Francesco punta il dito“dei” che rifiuta l’accoglienza: “Nel giorno in cui Scalabrini diventa santo vorrei pensare ai. È scandalosadei, anzi è criminale, li fa morire davanti a noi e così oggi chiamiamo Mediterraneo il cimitero più grande del mondo”. Il Pontefice, parlando a braccio durante l’omelia, definisce “schifosa, peccaminosa” la “non accoglienza” dei. E ammonisce: “E’ criminale non aprire la porte a chi ha bisogno. No, li mandiamo via nei ...