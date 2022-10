Il padrone del mondo che vuole farla fuori | chi minaccia Giorgia Meloni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sarebbe un errore considerare Laurence Boone, cui si deve la pretesa indecente di «vigilare» sul futuro governo italiano, "solo" il ministro francese per gli Affari europei. È molto di più. E non è un caso che a riservare aun simile trattamento sia stata una tecnocrate con quella biografia. Il rapporto con le élite è il tallone d'Achille del prossimo presidente del consiglio, il terreno sul quale rischia di più, e lei stessa ne è consapevole. Lo dimostrano i suoi rapporti con Mario Draghi (non facili, ma di certo non conflittuali, anche per volontà e interesse della stessa leader di Fdi) e la sua ricerca di un ministro dell'Economia che assomigli a Draghi il più possibile e la copra su quel versante. SOLDI E POLITICA La signora Boone, professione economista, è la metafora perfetta di quelche guarda con ...

OA Sport

Malagò: 'Ganna più veloce della luce, supersonico' 'Più veloce della luce,tempo, semplicemente supersonico. Top Ganna realizza il nuovo record dell'ora: 56,792 km da urlo, polverizzato ...Marsengo è implacabile con la fast, Alba mette il muso avanti proprio all'imboccorettilineo finale: 19 - 20 e time out Cuneo.di casa che non mollano: primo tempo di Ulligini, pari a 21. ... Tadej Pogacar torna padrone dopo lo smacco al Tour de France: doppietta al Lombardia, che volata contro Mas Ancora primo, come un anno fa. Primo da febbraio a ottobre, perché Tadej Pogacar ha deciso di essere così: un corridore completo, uno capace di vincere le classiche e le corse a tappe, uno capace di c ..." Sintesi di #MilanJuventus: - buoni 20' #Juve all'inizio - #Milan via via padrone del campo da lì in poi - errori (#Vlahovic) e belle cose (#Diaz) - reazione dopo il ...