Il Napoli cala il poker e a Cremona si riporta solo in vetta alla classifica

(Di domenica 9 ottobre 2022) Solida, incisiva e ancora una volta vincente per unche aumenta sogni e ambizioni. Nonostante una serata brillante a tratti, ilvalica senza inciampi lo scoglio Cremonese, tutto cuore e coraggio,ndosi inin piena solitudine graziefrenata dell'Atalanta a Udine. In vantaggio su rigore con Politano a metà del primo tempo, la squadra di Spalletti ha subito la reazione ad inizio ripresa dei grigiorossi con Dessers per poi trovare le forze fisiche e mentali di riprendersi con forza il match con le reti di Simeone, che al 76' sfrutta un cross perfetto di Mario Rui, e i gol a tempo scaduto di Lozano e Olivera per il definitivo 4-1. Ancora una volta i cambi del tecnico hanno fatto la differenza perchè le tre segnature finali sono ...

