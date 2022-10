Il governo spagnolo | di sinistra

C'è da lavorare alla formazione del prossimo, osserva la leader FdI, e questo non permette ... la prossima presidente del Consiglio', Giorgia Meloni parla anche questa volta in: giacca ...'Se come pensiamo avremo la possibilità di formare un nuovo, non avremo un minuto da ... che deve essere bloccata immediatamente', ha detto Meloni parlando in. Meloni ha affermato di ...La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è tornata a parlare alla convention del partito spagnolo Vox: dalla guerra in Ucraina alla situazione ...Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio a Viva 22, la kermesse del partito spagnolo Vox: "Non siamo mostri, la gente lo capisce. Serve Ue più coraggiosa".