Il coming out di Casillas | “sono gay” | poi cancella tutto E Puyol commenta | “è il momento di raccontare la nostra storia” | FOTO

Gabriel Garko/ "al GF Vip Pensavo la mia carriera fosse finita"A quel tweet aveva fra l'altro risposto l'ex compagno di nazionale Carles Puyol... E' sempre più giallo intorno al presuntodi Iker Casillas. Il tweet che in breve ha fatto il giro del mondo ('Spero che mi rispettino: sono gay') è infatti scomparso dal profilo dell'ex portiere di Real Madrid e Spagna. I media ...Il tweet (poi rimosso) di una icona come Casillas, come prevedibile, ha scatenato le reazioni più disparate sia in senso positivo che negativo. Così su Twitter Iker Casillas storico ex portiere della ...Iker Casillas gay, l’ex leggenda del Real Madrid fa coming out 9 Ottobre 2022 2 ore fa Claudio Baglioni moglie: Paola Massari. Poi Rossella Barattolo, ora flirt con Virginia Raffaele 16 Giu Florence ...