Il ciambellone altissimo come lo faceva mia nonna | Ricetta facile e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 ottobre 2022) I dolci al limone vi fanno impazzire? Dovete assolutamente cimentarvi nella preparazione di questoda leccarsi le dita. Unae molto. Occorrono pochi ingredienti semplici e presenti in qualunque dispensa. Donerà una carezza deliziosa al vostro palato grazie anche alla presenza dello yogurt alla vaniglia che rende il tutto più delicato. Nessuno resisterà al suo profumo inebriante. Piacerà davvero a tutta la famiglia per quel suo sapore agrumato e avvolgente. Provate a offrirlo ai piccoli di casa, a merenda, per ricaricarli di energie nuove. Eccorealizzare il nostroal limone.al limone: ingredienti Per l’impasto bisogna usareingredienti: 270 gr di farina 00 150 gr di zucchero ...