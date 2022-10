Iker Casillas spiega cosa è successo al suo profilo e il perché del tweet di oggi diventato virale

È bastato un tweet " poi cancellato " per sollevare un gran polverone. Protagonistache ha cinguettato: "Espero que me respeten: soy gay", ossia "Spero che mi rispettiate: sono gay". Immediati e tantissimi i commenti alla dichiarazione dell'ex portiere della nazionale ...Sara Carbonero , giornalista spagnola e moglie del leggendario ex portiere, parla per la prima volta dopo l' operazione . L'intervento si era reso necessario a causa della recidività del tumore alle ovaie che l'aveva colpita nel 2019. Leggi anche > Dopo l'...Mi scuso con i miei followers e ancora di più con la comunità LGTB”. Fine del giallo, almeno per oggi. Iker Casillas torna a parlare sul suo profilo Twitter dopo il presunto coming out che aveva ...Iker Casillas è l'equivalente di Gigi Buffon in Spagna. Grande carriera tra i pali del Real e della nazionale iberica, una moglie bellissima e giornalista Tv, Sara Carbonero. Nulla ...