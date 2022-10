Iker Casillas | «Sono gay» Twitter esplode | coming out o provocazione?

A quel tweet aveva fra l'altro risposto l'ex compagno di nazionale Carles Puyol... E' sempre più giallo intorno al presunto coming out di. Il tweet che in breve ha fatto il giro del mondo ('Spero che mi rispettino: sono gay') è infatti scomparso dal profilo dell'ex portiere di Real Madrid e Spagna. I media locali ..."Spero che mi rispettiate: sono gay". Il messaggio a sorpresa è firmato da, campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Spagna. L'ex portiere e capitano del Real Madrid , squadra con cui ha vinto tutto ciò che era possibile ...Non è l'unica storia d'amore di Iker a cui vengono continuamente attribuiti flirt e relazioni, ma è quella che aveva sorpreso ed emozionato il mondo intero in diretta tv quando il portiere… Leggi ...Un annuncio che ha travolto come un tornado il mondo del calcio e non solo. Come un fulmine a ciel sereno è giunto il tweet di Iker Casillas ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola: ...