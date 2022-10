Iker Casillas | coming out su Twitter | “Sono gay”

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Espero que me respeten: soy gay”., ex portiere del Real Madrid e della Spagna, campione del mondo nel 2010 e uno dei più grandi portieri del calcio mondiale, ha fattoout con un semplice post su: “Spero mi rispetterete,gay”, ha scritto l’ex numero uno spagnolo. Tantissimi i commenti che hanno mandato subito in tendenza sula confessione di. Tra questi il più curioso è quello dell’ex difensore del Barcellona, avversario di tante battaglie, Carles Puyol che ha commentato: “E’ il momento di raccontare la nostra storia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

