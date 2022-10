I falchi pronti allo scontro per comandare dopo Putin | la fronda dei “moderati” | le indiscrezioni russe sul futuro del Cremlino

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Fino a qualche tempo fa l’ipotesi era così improbabile da non essere nemmeno presa in considerazione. La figura di Vladimir, “l’eterno presidente”, era intoccabile. Ma ora, con la situazione in Ucraina che si fa sempre più complessa, sembra che persino i fedelissimi abbiano iniziato a discutere dell’impensabile eresia: il “”. «Non è che vogliano rovesciareadesso o stiano complottando — ha riferito una fonte dell’amministrazione presidenziale ad Andrej Pertsev, analista russo del think tank Carnegie Politika — ma c’è la consapevolezza, o il desiderio, che potrebbe non governare il Paese nel prossimo». Come racconta Repubblica,si sarebbe dovuto dimettere nel 2024, quando scadrà il suo quarto mandato, ma due anni fa ha promosso una riforma ...