I bambini di Pozzuoli al Tempio di Serapide | le foto

ilmattino.it

'Imparate a coltivare un sogno' - ha detto la Cristoforetti ai, incoraggiandoli ad ... prima all'Accademia Aeronautica dipoi all'università Federico II, concretizzando il suo sogno. "...... Monsignor Tommaso Caputo; da Monsignor Gennaro Pascarella, Vescovo die di Ischia con il ... Nei giorni scorsi abbiamo accolto 160e ragazzi nei Centri Diurni, mentre nella Mensa "Papa ... La Giornata Nazionale Abio compie 18 anni: sabato a Napoli il presidio in via Scarlatti I carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti all’ospedale Santa Maria Delle Grazie per alcuni degenti intossicati dalla mandragora ...Appartengono a tre famiglie diverse le 10 persone intossicate dopo aver consumato mandragora nei comuni flegrei e ricoverate all'ospedale di Pozzuoli. Una è in prognosi riservata Appartengono a tre fa ...