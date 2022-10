Highlights Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia 90-89 | Serie A1 2022 23 VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il match traha visto la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 90-89 Ottimo successo dunque per, che permette ai marchigiani di salire a quota quattro punti in classifica. Ecco glidel match. SportFace.

Eurosport IT

Prosciutto Pesaro batte Pallacanestro Trieste per 74 - 100 nella sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket , portando a casa la prima vittoria in campionato. Il ...Non solo live match : repliche immediatamente disponibili ondemand,, statistiche , ...Umana Reyer Venezia - Givova Scafati Basket ore 18.30 Eleven Sports Pallacanestro Trieste -... Basket Serie A, highlights: Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro 74-100 Carpegna Prosciutto Pesaro batte Pallacanestro Trieste per 74-100 nella sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.