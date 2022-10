Guerra Russia-Ucraina | raid a Zaporizhzhia | 13 morti e 89 feriti | anche bimbi Putin | i servizi di Kiev dietro l’esplosione del ponte | è terrorismo

... russi e ucraini contro laLe notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 19:41 Putin: servizi Kiev dietro attacco ponte Crimea, è terrorismo 19:31 Germania: evocata "pista ...... le carte di Putin extra nucleare Retroscena " La grande fuga dei giovani russi in Kazakistan per scappare dalla chiamata alladi Putin Il caso " Il generale Tricarico: "Nato tradita da alcuni ...Contano anche le «passioni» dei popoli. In questo gioco triangolare che è la guerra in Ucraina sono ovviamente presenti, prima di tutto, le passioni degli ucraini e dei russi. C’è la compatta volontà ...Presidente russo, Il presidente russo Vladimir PutinIl portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il Consiglio di sicurezza terrà una riunione ...