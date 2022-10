Guerra Russia-Ucraina | raid a Zaporizhzhia | 12 morti Mosca | “La linea rossa è la consegna a Kiev di armi a lungo raggio più potenti” Il Papa | “Pericolo guerra nucleare | impariamo dalla storia”

Le ong già minacciano il governo Meloni: "Manderemo presto una nuova nave" Infine non poteva mancare un passaggio sullatrae Ucraina: 'Imparare dalla storia per scegliere la via della ...C'è sempre anche il problema legato al rischio di un'ulteriore escalation dellain Ucraina, con l'ipotesi che lapossa alla fine decidere persino di utilizzare armi nucleari. Tutte ...Il fondatore di Fratelli d'Italia appare scettico sulla nuova tornata di misure sulla siderurgica, che teme possano penalizzare più l'Italia della Germania. E ...Si tratta del generale Serghei Surovikin, classe 1966 e originario di Novosibirsk, noto a molti come il generale Armageddon, secondo quanto riferiscono alcuni canali Telegram russi. Nel febbraio 2022, ...