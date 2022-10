Guardiola commenta il “segreto” di Haaland per i suoi gol VIDEO

Calciomercato.com

per primo L'allenatore del Manchester City, Pepscherza dopo la vittoria sul Southampton scherza con i giornalisti sui 20 gol segnato in questa stagione dall'attaccante norvegese ...per primo Erling Haaland sta frantumando tutti i record nel suo avvio di stagione con il Manchester City. Il tecnico degli Sky Blues, Pep, ha risposto in conferenza stampa a una ... Guardiola: 'Haaland come il mio amico Ibra' VIDEO Guardiola si è schierato contro Gundogan dopo una curiosa critica: l'episodio riguarda anche la moglie del giocatore.Al Manchester City Haaland fa faville e Guardiola commenta di quanto sia inutile un qualsiasi insegnamento e sottolineando il suo talento ...