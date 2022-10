Grossa frenata per Milly Carlucci | la cattiva notizia spegne gli entusiasmi

Il Piccolo

Gli ultimi mesi, tattavia, tra inflazione e caro prezzi, si sta delineando una nuova. Indagando sulla percezione dei rischi per il futuro , infatti, l'indagine sottolinea come il 43,7%...Con la Polo 2022, Volkswagen cerca di fare la vocenel segmento di mercato delle utilitarie . Il costruttore di Wolfsburg cerca di stupire i ... alladi emergenza autonoma con rilevamento ... Balcani, la grande frenata delle economie: crescita dimezzata in un anno La notizia non farà certamente troppo piacere a Milly Carlucci, che ieri sera è tornata in prima serata con il suo show storico ...Cresce il clima di incertezza tra le imprese del settore benessere, tra contrazione dei consumi dovuti all'inflazione e caro bollette che erode i ricavi.