Governo | Sbarra | ' bene prime parole Meloni | pronti a dialogo con esecutivo'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "Ledichiarazioni della leader di FdI Giorgiasull'importanza delcon i corpi intermedi e su una più forte solidarietà comunitaria ci sembrano di grande importanza. Ovviamente aspettiamo il nuovoalla prova dei fatti, avendo come unico metro di giudizio le azioni concrete, insieme alla disponibilità a misurarsi con le nostre priorità che sono le priorità del Paese e dell'Europa. Saremoale al confronto con il nuovo". E' quanto sottolinea il segretario generale della Cisl, Luiginel suo intervento alla tavola rotonda su lavoro, diritti e democrazia nella sede nazionale della Cgil. "Bisogna contenere l'escalation dei prezzi energetici e l'inflazione, mettere al ...

