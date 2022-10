Governo | Meloni | “Il nostro obiettivo sarà restituire futuro | visione e grandezza all’Italia”

(Di domenica 9 ottobre 2022) ROMA – “Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra – attualmente al– scende in piazza contro “le politiche del” non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il. A breve volteremo finalmente pagina”. Lo afferma sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

VERSO IL/ I nodi ancora da sciogliere per trovare l'uomo del Mef Una volta entrati nel sito, si fa la ricerca sezione del menù 'Cedolino' e, selezionando il mese di ottobre 2022, si ...Ne avevamo discusso con Giorgiaperché mi aveva chiesto che cosa si poteva fare per ... "Potrei sostenere ildi centrodestra", Calenda scuote la politica Se a quel 'gruzzolo' si ...ROMA - "Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra - attualmente al governo - scende in piazza contro "le politiche del governo Meloni" non ancora ...Gli esponenti locali preparano la corsa al Pirellone. Si vota nel 2023. Appelli di Maran e Majorino: «Il rapporto tra Lega e Lombardia si è rotto». In piazza anche Pisapia: «A disposizione per aiutare ...