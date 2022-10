Governo Meloni | Camere e totoministri | ecco gli ultimi nomi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 9 ottobre 2022) 00:00 Toto-ministri, vertice ad Arcore come ai vecchi tempi, si parte con le presidenze di Camera e Senato, ma i giornali non concordano. Spunta la Casellati alla Giustizia e D'Amato all'Energia. 04:14 Parola ai commensali. 04:40 Bragantini sul Domani dice che i tecnici si stanno sfilando perché schifano la. 06:17 Sindacati in piazza con le loro solite parole di ordine: che palle! 09:20 Minenna sul Sole 24 ore e i rischi del dollaro forte. Per Confindustria avremo un anno a crescita zero. 10:20 Il ponte saltato in Crimea… 11:48 La soltia pantomima di Ita con il cda spaccato. 12:26 Il Papa contro l'assistenzialismo non se lo fila nessuno, tranne Langone sul Giornale. 13:50 E poi la mitica storia di Totti-Ilary.