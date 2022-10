Governo | Fitto | ' possibile il 25 ottobre'

Il Foglio

Il totoministri delMeloni vede poi caselle più "certe" che arrivano dal Sud (l'ex ... Rapporti con il Parlamento (il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ), Affari Europei ( Raffaele) e ...TotoministriMeloni lista nomi/ Bongiorno - Viminale, Salvini - TrasportiMa è soprattutto lo spettro di un ritorno al fascismo a turbare i giornalisti tedeschi. Gli italiani non ... Cerasa vs Fitto: "I sovranisti del mondo saranno contenti del governo Meloni" Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni, se incaricata, formerà il governo in tempi brevi, il 25 ottobre è una data plausibile, ovviamente questo dipenderà da passaggi istituzionali, da quando il P ...Un aumento dell’affitto non inferiore al 15 per cento Per evitarlo, il ministro Hugo de Jonge (Edilizia) vuole modificare la legge. Gli aumenti degli affitti nel settore libero a partire da gennaio n ...