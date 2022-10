(Di domenica 9 ottobre 2022) Ricco programma domenicale in Serie C con ben 19 partite: di scena tutto ilA e nove sfide delB, che si completerà con l'atteso posticipo del lunedì sera Siena - Cesena. Ecco quanto ...

A Turno favorevole al, che torna in vetta essendo l'unica capace di vincere tra le squadre di testa. I neroverdi superano 2 - 0 l'Arzignano (al primo stop) e si mettono così alle ...Sfida nei bassifondi della classifica delB: l'Imolese ha vinto all'esordio contro l'...mercoledì scorso il primo turno di Coppa Italia passando di misura sul difficile campo del. La ... Girone A, il Pordenone torna in vetta e il Trento esonera D'Anna. Nel B ok Reggiana e Fiorenzuola Lignano Sabbiadoro - Il Pordenone batte l'Arzignano (2-0) e si mette alle spalle la sconfitta subita mercoledì scorso con l'Imolese (0-1) che lo ha estromesso dal primo turno della Coppa Italia ma sop ...