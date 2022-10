Giro di Romandia donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una nuova corsa sbarca nel calendario di ciclismo. Ildifa infatti il suo esordio con tre tappe previste da venerdì 7 a domenica 9 ottobre nella regione Svizzera nota anche per la corsa maschile che si disputa ogni anno tra aprile e maggio. Come per la controparte, anche questa fa parte del calendario World Tour. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali Gravel intv eIldeldi: due giornate frastagliate e in mezzo il tappone di montagna Come detto, tre giornate totali nelle quali troviamo percorsi differenti. La prima tappa è la Losanna-Losanna che si corre attorno alla nota cittadina elvetica. Un totale di 135 km soprattutto mossi con ben cinque gpm di terza ...