Le parole dall'esterno sul GFSentendo il suo fidanzato "minacciare" di abbandonare la casa del GFdopo la discussione con Cristina,ha voluto spronarlo a distanza con un post ...Ceruti replica a Cristina Quaranta e difende Luca al GF/ "Sei ignorante" In confidenza a Carolina Marconi, l a gieffina dichiara di vedere della malizia nel gesto di Nikita per Luca come ...GF Vip, Soraia gelosa di Nikita La fidanzata di Luca rompe il silenzio: parole durissime nelle sue Instagram stories.Dopo il confronto con Carolina sulla questione della solidarietà femminile e lo scontro con il compagno Luca a causa di una provocazione fatta prendendo in ballo la fidanzata Soraia ... che dovrebbe ...