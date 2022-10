Gf Vip | Giaele De Donà nei guai L’ex moglie di Bradford rivela | «Amore libero? Bugiarda! Lei era l’amante»

Dopo l'uscita di scena di Ginevra Lamborghini , squalificata dalla Casa del Grande Fratellosi è molto avvicinata ad Antonino e, per molti, starebbe cercando di provarci con lui. Antonino sbaglia il nome die la chiama "Ginevra", lei sbotta: 'Non parlami mai più!' Durante ...... dove l'abbiamo già visto in tv Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti ufficiali del GF7. ... dai massaggi a SofiaDe Donà alle battute con Alberto. Edoardo fa il piacione con tutte/i o è ...Grande Fratello Vip, i concorrenti della settima edizione stanno continuando ... alcuni concorrenti hanno scelto di approfondire qualche discussione e chiarimento. Antonino Spinalbese e Giaele De Donà ...Mentre attendono che il party spaziale abbia inizio, Alberto, Edoardo, Antonella e Giaele chiacchierano e fanno ipotesi su chi potrebbe essere il prossimo concorrente ad abbandonare la Casa. I VIP non ...