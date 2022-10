Gf Vip 7 | Soraia Ceruti difende il fidanzato Luca Salatino dalle critiche di Cristina Quaranta

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le insinuazioni maliziose diin merito a un massaggio cheavrebbe potuto farsi fare da Nikita Pelizon non hanno lasciato indenne, l’ex corteggiatrice nonché scelta del Vippone durante il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La giovane ragazza, attraverso un post, ha difeso il suo uomo: Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un massaggio con malizia e un massaggio fatto con purezza. Cara, i neuroni si possono usare anche tutti insieme! Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpireperché ormai avete capito che è molto amato. Sorianon le ha mandate a dire nemmeno ...