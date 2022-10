GF Vip 7 | Rocco Siffredi e la frecciata al veleno a Signorini | “Chiudi la baracca”

Leggi su newstv

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il noto attore pornograficolancia una durissima proposta per il cast del Grande Fratello Vip ad AlfonsoNegli ultimi giorni è piovuta un’infinita serie di critiche sul Grande Fratello vip, il reality show giunto quest’anno alla settima edizione. Ciò che è accaduto nelle ultime puntate ha indispettito gran parte degli spettatori e indignato numerosi personaggi dello spettacolo. Parliamo del caso Marco Bellavia, il concorrente costretto a lasciare il reality a causa dei suoi problemi di salute mentale, non compresi e stigmatizzati dagli altri concorrenti. Il tutto è iniziato quando Marco Bellavia ha cominciato a mostrare i segni di un malessere chi agli occhi dei gieffini è apparso come inspiegabile. Anche Ginevra Lamborghini, come gli altri ha espresso parole poco lusinghiere nei confronti di Marco. Parole che ...