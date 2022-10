Gelbison-Giugliano | neopromosse a chi? Messina | salvate il soldato Tano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPunto e a capo. La musica non cambia nel Girone C di LegaPro. L’affare primo posto è sempre nelle mani di Catanzaro e Crotone. I giallorossi sono un treno in corsa. Liquidata senza mezzi fronzoli la pratica Fidelis Andria (0-4). Biasci, Vandeputte e Iemmello si confermano i tre tenori di Vincenzo Vivarini. Non perde la pinna, visto il soprannome di squali, il Crotone che batte l’Avellino sempre più in crisi. Scusate per il gagliardetto?. Kargbo fa impazzire le magli biancoverdi ma soprattutto i tifosi dello “Scida”. Il leone della Sierra Leone si procura prima il calcio di rigore sbagliato e poi corretto in porta daricò poi ci mette la zampata sul raddoppio di Petriccione. Resta in scia il Pescara che in esterna, batte il Potenza. Una vittoria tutta da dedicare al tecnico Alberto Colombo, dopo la notizia arrivata in settimana. El tiburon ...