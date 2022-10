Gasperini e le 300 panchine | “L’Atalanta mi cambia la vita” Solo Guardiola | Klopp e Simeone meglio di lui

(Di domenica 9 ottobre 2022) “mi hato la, non potevo vivere una storia più bella. Non voglio guardarmi ancora indietro, ci sono ancora tanti traguardi da raggiungere. La squadra sta cercando di crescere velocemente. Champions? Non possiamo pensare all’Europa, in questo momento dobbiamomigliorare attraverso le partite”. Queste le dichiarazioni a Dazn del tecnico delGian Pierodopo il pareggio esterno per 2-2 contro l’Udinese nel giorno delle sue 300con la squadra bergamasca. Dal suo esordio con i bergamaschi nella stagione 2016/17,tre tecnici hanno fattocon una singola squadra nei top 5 campionati: Pepcon il Man City (363), Jürgencon il ...

6 - Non riesce a festeggiare con una vittoria lepanchine con la Dea. Atalanta bellissima per oltre un tempo, poi in verticale. Ci mette del suo con cambi troppo azzardati.Così Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo il 2 - 2 alla Dacia ... Infine, sul record dipanchine in nerazzurro: "E' una storia bellissima, non guardiamo ...La gara giocata oggi contro l’Udinese non sarà mai banale per Gian Piero Gasperini perché è la numero 300 sulla panchina dell’Atalanta, dato che gli permette di superare Emiliano Mondonico per numero ...Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta ... Infine, sul record di 300 panchine in nerazzurro: "E' una storia bellissima, non guardiamo indietro: ci sono ancora tanti traguardi ...