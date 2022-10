Gakpo | Manchester United beffato da un altro club inglese

Manon si limita a segnare. Dopo la vittoria dello Zurigo, è emerso che il giocatore del PSV ha contribuito a 22 gol stagionali (12 reti, 10 assist), eguagliando Erling Haaland del...Commenta per primo IlUnited è interessato a ingaggiare l'attaccante portoghese del Benfica Goncalo Ramos , 21 anni, e l'ala olandese del PSV Eindhoven Cody, 23. Lo rivela Express .Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, per le cifre spese durante la sessione estiva di calciomercato, il Leeds si ritrova 13esimo in campionato con nove punti conquistati in sette g ...Il calciatore del PSV in doppia... doppia cifra di gol e assist. E lo United è pronto a sferrare l'attacco a gennaio.