Agenzia ANSA

E'ieri sera a Parigi, all'età di 75 anni, il noto filosofo e sociologo Bruno Latour, considerato uno dei più grandi intellettuali francesi contemporanei: lo ha annunciato oggi il suo editore, Les ...Inlo fanno da sempre'. Come vede il futuro delle sale 'Gli spazi della socialità sono in ... Anno 2100: lei è, Dio esiste davvero e sta per incontrarlo. Come si mette Come si presenta '... Francia: morto il filosofo Bruno Latour, aveva 75 anni - Ultima Ora © JOEL SAGET / AFP - Bruno Latour AGI - Il filosofo e sociologo Bruno Latour, considerato uno dei più grandi intellettuali francesi contemporanei, è morto questa notte all'età di 75 anni, come annunci ...E' morto ieri sera a Parigi, all'età di 75 anni, il noto filosofo e sociologo Bruno Latour, considerato uno dei più grandi intellettuali francesi contemporanei: lo ha annunciato oggi il suo editore, L ...