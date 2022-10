Francesco Totti e Noemi | le prime foto ufficiali scatenano il panico tra i fan

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 9 ottobre 2022) La coppia che segna il 2022 è quella formata daBocchi e leiltra i fan… e non solo. In queste ultime settimane a fare discutere il web è sempre stata la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e, dato che il divorzio per la coppia non è poi così semplice ma anche ricco di conflitti che solo in parte restano velati alla stampa., nel frattempo,hazzato la relazione conBocchi al Corriere della Sera, senza più nascondersi e specificando come il nuovo e il vecchi amore non abbiano mai camminato sulla stessa ...