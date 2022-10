Formula 1 | GP di Suzuka | la diretta | bandiera rossa | gara fermata Incidente per Sainz Si riparte alle ore 7 50

(Di domenica 9 ottobre 2022) La ripresa della corsa è prevista per le 7.50 ora italianaLa safety-car sta compiendo un giro di pista per verificare le condizioni del traccatoI piloti sono fermi ai box, la pioggia...

- Carlos Sainz si ritira dopo essere andato a muro nel Gran Premio del Giappone di1. Il pilota della Ferrari non ha gestito la sua monoposto, andando fuori pista, complici delle ...- Carlos Sainz va a muro ed è costretto al ritiro nel Gran Premio del Giappone di1. Il pilota della Ferrari non ha gestito la sua monoposto, andando fuori pista, complici delle ...Il Circus torna a Suzuka dopo due anni di assenza: segui la cronaca in diretta del GP del Giappone [ Gara LIVE F1 ].Si chiude al primo giro il GP del Giappone di Carlos Sainz, che in condizioni di estremo bagnato, perde il controllo della F1-75 e va a sbattere contro le barriere. Nessuna conseguenza per lo spagnolo ...