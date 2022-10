Formazioni ufficiali Torino-Empoli | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la nona giornata della. Il lunch match di questo turno va in scena in Piemonte, dove i granata di Juric ospitano l’. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti, anche per riscattarsi dopo un periodo non eccellente. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 12:30 di domenica 9 ottobre, mentre di seguito ecco le: In attesa: In attesa SportFace.