Formazioni ufficiali Everton-Manchester United | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi, valida per la decima giornata della. I Red Devils vogliono ripartire dopo la batosta nel derby contro il City e proveranno a farlo in quel di Goodison Park. La zona Champions non è troppo lontana ed i ragazzi di Ten Hag proveranno ad avvicinarla. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00 di domenica 8 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori nelle: Pickford, Coleman, Tarkowski, Coady, Mikolenko, Onana, Iwobi, Gana, Gordon, Gray, Maupay: De Gea, Lindelof, Martinez, B. Fernandes, Martial, Rushford, Eriksen, ...