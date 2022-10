Fiorentina | Italiano | dare continuità dopo vittoria gli Hearts

(Di domenica 9 ottobre 2022) ''Dobbiamoallaottenuta in Scozia''. E' l'invito lanciato da Vincenzoalla propria squadra che domani sera ospiterà la Lazio, in una sfida sempre difficile e ...

E' l'invito lanciato da Vincenzoalla propria squadra che domani sera ospiterà la Lazio, ...della loro forza e giocano un grandissimo calcio - ha aggiunto il tecnico della...In vista del match contro la Lazio, il tecnico dellaVincenzoè intervenuto in conferenza stampa: "Una squadra consapevole della propria forza e che gioca un grandissimo calcio. Hanno giocatori di grande qualità, ci aspetta un bel ...Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio.''Dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta in Scozia''. E' l'invito lanciato da Vincenzo Italiano alla propria squadra che domani sera ospiterà la Lazio, in una sfida sempre difficile e importa ...