Fiorentina | contro la Lazio lunedì | 20 | 45 | Sky e Dazn “prova del nove” Per Jovic e Italiano Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di domenica 9 ottobre 2022) Rappresenta la "del", per la, il match disera (20.45, diretta sia su Sky chelae la squadra devono dimostrare che il largo successo in Europa non è stato casuale. E alla "ri" è atteso, che ha segnato in Scozia, ma ora deve metterla dentro anche in campionato L'articolo proviene da Firenze Post.