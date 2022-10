Fabrizio Frizzi aveva un’amante famosissima | Ecco la donna con cui ha tradito Rita Dalla Chiesa

Leggi su howtodofor

(Di domenica 9 ottobre 2022)si sono lasciati per via di un triangolo amoroso. Non tutti sanno, però, che l’amante era una. Scopriamo insieme di chi si tratta. Nonostante la relazione più nota diè stata quella avuta con, la conduttrice è stata sposata con un altro uomo per molto tempo. Stiamo parlando di Roberto Cirese, con cui ha avuto una figlia. La relazione con, però, è stata davvero importante per lei nonostante sia terminata molto male. Il loro amore è finito per via di, unapiù giovane,. ...