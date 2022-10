Fabio Maletti segretario generale del Porto di Ravenna

(Di domenica 9 ottobre 2022) Deliberata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dila nomina dell’ingegnera nuovo, classe 1961, da 25 anni in Autorità Portuale, riveste l’incarico di direttore tecnico dal 2000. In passato ha già ricoperto il ruolo diper alcuni anni. “Le priorità – dichiara – sono la realizzazione del progetto dell’Hub Portuale e delle opere del Pnrr”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

