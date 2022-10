(Di domenica 9 ottobre 2022) Ancora una volta la Formula 1 ha lasciato perplessi un po’ tutti, probabilmente anche i piloti stessi: con la vittoria di oggi del Gran Premio del Giappone 2022 Max Verstappen è per la seconda volta Campione del Mondo, in circostanze strane vista ladi 5? per Charlesche lo costringe ad accontentarsi del terzo posto e, inoltre, l’assegnazione del punteggio pieno, a sorpresa. Pur avendo realizzato solo 29 giri, avendo raggiunto il limite di tempo previsto (3 ore), la gara è stata ritenuta pienamente conclusa, da qui l’assegnazione del normale e regolamentare punteggio, quanto basta per l’olandese per laurearsi Campione del Mondo. Quasi in modo involontario, terzo sul traguardo ma secondo alla fine data laper, ha contribuito ...

safety car ed è campione del mondo per la seconda volta grazie alla penalizzazione nel finale della Ferrari di Charles Leclerc che chiude al terzo posto dietro anche l'altra Red Bull di. Charles però decide di restare in pista, accettando di fatto il secondo posto, difeso con i denti dall'assalto di, senza poter contrastare un Verstappen che vola letteralmente via. F1, Sergio Perez: "Penalità per Leclerc giusta. Giornata fantastica per noi e soprattutto per Max" Sergio Pérez (@SChecoPerez ... Vogliamo gareggiare, ma questo è inaccettabile». Così come Perez della Red Bull: «Come possiamo far capire che non vogliamo vedere mai una gru in pista Abbiamo perso ...