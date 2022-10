F1 | GP di Suzuka | la diretta | pit-stop per Verstappen e Leclerc | Alonso leader

(Di domenica 9 ottobre 2022) 9° giro -ai box come Russell e tanti altri per montare le intermedie8° giro -conduce con 6"8 su Ricciardo e Schumacher7° giro - Ai box,...

Proprio ail povero Jules Bianchi urtò un trattore in safety - car nel GP del 2014 con le conseguenze che tutti sappiamo. Cambio di programma, ripresa della corsa sospesa. Tra 10 minuti ...... piove (in maniera copiosa) sul circuito di. Si attendono indicazioni sulla partenza. PRESENTAZIONE Si corre ail Gp del Giappone, 18esima prova (su 22) del mondiale di Formula 1. Max ...ma il pubblico è presente massicciamente a Suzuka. Piove a Suzuka, da quelle parti del Giappone non sbagliano le previsioni meteo. Dopo le prove libere del venerdì disputate con pista bagnata e la ...La F1 torna nel paese del Sol Levante dopo due anni di assenza: segui la cronaca in diretta del GP del Giappone [ Gara LIVE ]. Fonte: @unknown [ GP Giappone, Suzuka, Cronaca LIVE Gara F1 ] Dopo due ...